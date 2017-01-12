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Kar üzerinde tekne keyfi

Yalova'da yaşayan 65 yaşındaki hidrolik ustası Salih Çakan, teknesiyle kar üzerinde sürüş denemesi yaptı.

12.01.2017 - 16:12
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Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinin yüksek kesimlerinde karla kaplı arazide teknesini kullanan Salih Çakan, yabani hayvanlar için yiyecek bıraktı.

HEM KARADA HEM DENİZDE GİDİYOR

Çakan, karada ve denizde çok güzel hareket eden teknenin, kar üzerinde de denemesini yapmak için harekete geçtiğini dile getirerek, bu yıl Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Yalova'ya da çok güzel kar yağdığını ve bunu değerlendirmek amacıyla yaptığı çalışma sonucu teknenin karda da gidebildiğini gördüğünü söyledi.

Kar üzerinde tekne keyfi

''KARIN TADINI ÇIKARALIM DEDİK''

Çakan, şöyle devam etti: "Bu karda da gider mi gitmez mi?' diye hem kendimi hem de tekneyi denedim. Çok güzel bir kar var. Etraf harika. Burası Yalova'nın yüksek kesimi. Manzaranın ve karın tadını çıkaralım dedim. Aynı zamanda da orman kenarındayız. Ormandaki hayvanlara, doğal yaşama bir katkımız olsun diye onlara ekmek bıraktım."

Yalova'da kar üzerinde tekne'yle gezinti VİDEO

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