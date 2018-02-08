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Kar üzerinde yaptığı ay-yıldızla sosyal medyayı fethetti

Ordu'da kar üzerine ay-yıldız çizen ve ona eşlik eden köpeğin görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İHA | 08.02.2018 - 11:32..
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde Adem Arslan adlı 30 yaşındaki genç, tek renk zemin üzerinde yaptığı simgelerle dikkat çekiyor. Yaz döneminde kurutulmaya bırakılmış fındık alanı üzerinde ay-yıldız simgesini şekillendiren ve bunu hızlandırılmış kameraya çeken genç, son olarak kar yağan zemine ay-yıldız simgesini işledi. Kar üzerinde ay yıldız çizen gence köpeği de eşlik etti.

Kar üzerinde yaptığı ay-yıldızla sosyal medyayı fethetti

"İLK ÖNCE ÜLKEMİZİN SİMGESİNİ YAPMAYI DÜŞÜNDÜM"

Sosyal medyada büyük beğeni alan Adem Arslan, doğa meraklısı ve amatör fotoğrafçı olduğunu belirtti. Doğa fotoğraflarına önem verdiğini dile getiren genç fotoğrafçı, “Boş zamanlarımda evde oturmayı seven biri değilim. Evin önündeki harmanda (çayırda) bazen şekiller yapıyorum. Yaz döneminde fındık üzerinde ay yıldız işlemiştim. Son olarak kar yağdığında ay-yıldız simgesi işledim. Sosyal medyada büyük beğeni topladı. Mutlu oldum. Ay-yıldız ülkemizin simgesi. Dolayısıyla ilk ay-yıldız yapmayı düşündüm. Belki ilerde Ordu veya Karadeniz’e özgü logolar ve şekiller yapabilirim” dedi.

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