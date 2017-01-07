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Kar ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi

Üsküdar'da kar ve soğuk havaya aldırış etmeden denize giren kişi, denizin sıcaklığına baktığını söyledi..

DHA | 07.01.2017 - 10:10
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Sabah saatlerinde Üsküdar sahil Kızkulesi yakınana gelen 48 yaşındaki Baki Ünal şortunu giydikten sonra suyun sıcaklığına baktı.

15 DAKİKA YÜZDÜ

Ünal, bir süre sonra denize atlayarak yüzmeye başladı. Görenleri şaşkına çeviren Ünal, 15 dakika yüzdükten sonra tekrar sahile çıkıp getirdiği suyla kendini yıkadı.

"SOĞUKTU AMA YÜZDÜM, ELLERİM DONDU"

Kar kış demeden yüzdüğünü söyleyen Ünal, "Su soğuktu ama yüzdüm. Şu anda ellerim dondu" diye konuştu. Üstünü giyen Baki Ünal daha sonra sahilden ayrıldı.

Kar ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi VİDEO

Kar ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi

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