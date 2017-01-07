Kar ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi

Hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen vatandaşlar, üç ay içinde yurda dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Çiçek'in ailesini ziyaret etti.

5

El Bab sonrası Münbiç planı görüşülüyor

TSK’nın sürdürdüğü El Bab operasyonu ve ardından bunun Münbiç’e nasıl uzanacağına ilişkin görüşmeler ve müzakereler devam ediyor.