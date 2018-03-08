Eskişehir'de araç yandı, 5 kişi hayatını zor kurtardı

Eskişehir - Kütahya yolunda seyir halindeki otomobil refüjde bulunan direğe çarptı. Meydana gelen kazada alev alan araç yandı. Kaza esnasında aracın içinde bulunan 28 yaşındaki sürücü Semih D., eşi Seher D., 6 aylık çocukları Ömür D. ile İrem Y. (9) ve Azime Y. (60) yaralandı.
HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yunus Emre Devlet Hastanelerine kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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