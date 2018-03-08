Eskişehir'de araç yandı, 5 kişi hayatını zor kurtardı

Nijerya'da 30 kişi baş ve vücut ağrısı, bayılma ve yüksek ateş şikayetinin ardından yaşamını yitirdi.

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HDP TBMM'de teröristleri korudu

Eş Genel Başkanları terör örgütü PKK ile bağlantılarından dolayı cezaevinde olan HDP'nin bir vekili, Mehmetçik hakkında küstahça konuştu. Meliste AK Parti ve HDP vekilleri arasında kavga çıktı.