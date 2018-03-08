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Kar yağışı ABD'de hayatı olumsuz etkiledi

Yoğun kar yağışı ABD'nin New York, New Jersey ve Massachusetts eyaletlerinde acil durum ilan ettirdi.

AA | 08.03.2018 - 03:33..
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ABD'nin bazı eyaletlerinde kar ve şiddetli rüzgar nedeniyle dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı. Ülkenin Doğu kıyısında etkili olan kar fırtınası ve rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, New York, New Jersey ve Massachusetts eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

Kar yağışı ABD'de hayatı olumsuz etkiledi

DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI YAPILDI

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, kar fırtınasının New York'ta perşembe sabaha kadar devam edeceği ve zorunlu kalmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Kar fırtınası nedeniyle New York, New Jersey ve Massachusetts eyaletlerinde acil durum ilan edilirken, New England bölgesinde 2 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Hava muhalefeti nedeniyle 2 bin 600'den fazla uçuş da iptal edildi.

Kar yağışı ABD'de hayatı olumsuz etkiledi VİDEO

Kar yağışı ABD'de hayatı olumsuz etkiledi

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