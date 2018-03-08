Kar yağışı ABD'de hayatı olumsuz etkiledi

Türkiye ve İran ile masaya oturarak Suriye için yapılan anlaşmanın işe yaradığını söyleyen Rus devlet adamı Putin, "Türkiye ile objektif bir şekilde iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyoruz." dedi.

Bayrampaşa'da bir kişi sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu. Yolun ortasına kadar sürünerek giden yaralı, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

1 İngiltere'de Juventus turladı Şampiyonlar Ligi son 16 tur rövanş maçında Tottenham'a konuk olan Juventus, 2-1 kazanarak çeyrek finale çıktı.

2 HDP TBMM'de teröristleri korudu Eş Genel Başkanları terör örgütü PKK ile bağlantılarından dolayı cezaevinde olan HDP'nin bir vekili, Mehmetçik hakkında küstahça konuştu. Meliste AK Parti ve HDP vekilleri arasında kavga çıktı.

3 Bursa'da elektrik trafosuna çarpan iki kişi darp edildi Bursa'da bir sürücü elektrik trafosuna çarptı. Mahallede elektrikler kesilince, mahalleli araçta bulunan iki genci darp etti.

4 Esad fosfor bombası attı: 17 günde 862 ölü Suriye'de sivilleri öldüren Esad, Doğu Guta'da fosfor bombası attı. Esad rejiminin katliamı devam ederken, Doğu Guta’da son 17 günde 862 sivil hayatını kaybetti.

5 İsrail polisi Filistinli öğrencilere saldırdı İsrail güçleri, Batı Şeria’daki Filistin üniversitesine düzenlediği baskında öğrencilere saldırdı ve Öğrenci Konseyi Başkanını gözaltına aldı.

6 Galatasaray FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ilk maçta yenildiği Spar Citylift Girona'yı 72-67 yenerek FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi.