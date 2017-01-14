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Kar yağışı Avrupa'yı etkisi altına aldı

Avrupa'da etkisini gösteren kar yağışı şimdi de İngiltere'yi alarma geçirdi.

14.01.2017 - 13:23
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Avrupa'yı etkileyen ve kara kışa teslim olan şehirlerde güzel görüntüler ortaya çıksa da İngiltere'de kar yağışının yanı sıra 'Egon fırtınası' nedeniyle alarm verildi.

Kar yağışı Avrupa'yı etkisi altına aldı

İNGİLTERE'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İngiltere'nin kuzey ve doğu bölgelerinde fırtına ve sel baskınlarına karşı bir dizi çalışmalar başlatıldı. Yetkililer bazı bölgelerde halkın evlerini terk etmemesi çağrısında bulundu.

Kar yağışı Avrupa'yı etkisi altına aldı

DUBROVNİK DE KAR YAĞIŞININ ETKİSİ ALTINDA

Hırvatistan'ın en ünlü ve en tarihi turistik şehirlerinden biri olan Dubrovnik de kar yağışının etkisi altına girdi. Adriyatik denizi kıyısındaki bölge sakinleri güne karla uyandı.

Kar yağışı Avrupa'yı etkisi altına aldı

VENEDİK'TE SU SEVİYESİ 1 METREYE KADAR YÜKSELDİ

İtalya'nın kuzeyinde bulunan Venedik'te de kar yağdı.Kanalları ile ünlü şehirde su seviyesi 1 metreye kadar yükseldi.

Kar yağışı Avrupa'yı etkisi altına aldı

Kar yağışı Avrupa'yı etkisi altına aldı

Kar yağışı Avrupa'yı etkisi altına aldı

Kar yağışı Avrupa'yı etkisi altına aldı

Kar yağışı Avrupa'yı etkisi altına aldı

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