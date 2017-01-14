Kar yağışı Avrupa'yı etkisi altına aldı

Avrupa'yı etkileyen ve kara kışa teslim olan şehirlerde güzel görüntüler ortaya çıksa da İngiltere'de kar yağışının yanı sıra 'Egon fırtınası' nedeniyle alarm verildi.

İNGİLTERE'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İngiltere'nin kuzey ve doğu bölgelerinde fırtına ve sel baskınlarına karşı bir dizi çalışmalar başlatıldı. Yetkililer bazı bölgelerde halkın evlerini terk etmemesi çağrısında bulundu.

DUBROVNİK DE KAR YAĞIŞININ ETKİSİ ALTINDA

Hırvatistan'ın en ünlü ve en tarihi turistik şehirlerinden biri olan Dubrovnik de kar yağışının etkisi altına girdi. Adriyatik denizi kıyısındaki bölge sakinleri güne karla uyandı.

VENEDİK'TE SU SEVİYESİ 1 METREYE KADAR YÜKSELDİ

İtalya'nın kuzeyinde bulunan Venedik'te de kar yağdı.Kanalları ile ünlü şehirde su seviyesi 1 metreye kadar yükseldi.