Kışın gelmesiyle birlikte özelikle Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sebebiyle birçok köy ve mahallenin yolları ulaşıma kapandı.

Bu durumdan en çok çocuklar istifade etti. Kızaklar kuruldu, kardan adamlar yapıldı, doyasıya kar topu oynandı.

KARLI TEPELERDEN KAYIYORLAR

Muş'un Çengilli köyünde ise çocuklar kar yağışı sonrası kendi imkanlarıyla yaptıkları ahşap kızaklar ve plastik bidonlarla karlı tepelerden kaymanın keyfini yaşadı.

Kar yağışı çocukları sevindirdi GALERİ