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Kar yağışı Eyfel Kulesi'nin kapatılmasına neden oldu

Fransa'nın başkenti Paris'de son 30 yılın en yoğun kar yağışı gerçekleşti. Dünyaca ünlü Eyfel Kulesi, ziyaretlere kapatıldı.

İHA | 08.02.2018 - 02:59..
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Paris'te bazı bölgelerde 20 santimetreyi geçen kar kalınlığı, hayatı olumsuz etkiledi. Paris’te son 30 yılın rekor kar yağışı gerçekleşti.

EVSİZLER İÇİN 46 BARINAK AÇILDI

Kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç Paris’in çevre yolunda mahsur kalırken, birçok uçuş iptal edildi. Evsizlere soğuktan korunmaları için 46 barınak açıldığı ve yüzlerce evsizin tren istasyonları ile havaalanlarına sığındığı belirtildi.

Kar yağışı Eyfel Kulesi'nin kapatılmasına neden oldu

EYFEL ZİYARETÇİLERE KAPANDI

Yoğun kar yağışı, Eyfel Kulesi’nin ziyarete kapatılmasına sebep oldu. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının eksi 9 dereceye kadar düşmesi beklenirken 25 bölgede kar ve soğuk nedeniyle turuncu alarm verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle hayat akışının ağırlaşmasına rağmen turistler karlı bir Paris’e denk gelmekten memnun görünüyor.

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