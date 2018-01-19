taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.856
USD
3,7752
EURO
4,6234
ALTIN
161,48
PETR
68,8100

Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

Türkiye'nin birçok kenti kara teslim oldu. Bazı şehirlerde yollar kapanırken, bir kaç şehirde de okullar tatil edildi.

İHA | 19.01.2018 - 04:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

Kayseri'den Malatya'ya, Konya'dan Sivas'a birçok şehir kara teslim oldu. Sıcak havalarıyla bilinen Adana'nın dahi Konya yolları kardan zaman zaman trafiğe kapandı.

Yoğun kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu VİDEO

ERZİNCAN - SİVAS KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan mevkiinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar saatlerce araçlarında yolun açılmasını bekledi. Tipi nedeniyle görüş mesafesininde azaldığı yolda kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşmasıda araç sürücülerinin ilerlemesinde aksamaya neden oldu.

Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

Karayolları ekipleri ve polis ekipleri yolun ulaşıma açılabilmesi için yoğun çaba sarf ederken, bazı sürücüler yolda ilerleyebilmek için tekerleklerine zincir takarken, bazı sürücüler ise kayhan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaza yaptıkları görüldü.

Erzincan-Sivas karayolu ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı VİDEO


MALATYA - KAYSERİ YOLU SAATLERCE KAPALI KALDI

Malatya'nın Darende ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri istikameti, yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Yaklaşık 3 saattir ilçede ve yol üzerinde bekleyen yolcu otobüsleri de karayolunun trafiğe açılması ve lastiklerine zincir takılmasının ardından yollarına devam etti.

Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

KONYA'DA ARAÇLAR DİNLENME TESİSLERİNE ÇEKİLDİ

Konya'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kenti Antalya'ya bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Yine, Konya'yı Afyonkarahisar, Isparta, Aksaray ve  Adana'ya bağlayan karayolları da zaman zaman kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılıyor.

Konya'da bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipinin etkili olduğu Seydişehir İlçesi'nde Konya- Antalya karayolunun her iki istikametinde ulaşıma kapandı. Sadeci zincirli olan araçlara için verilirken, kamyon ve otobüs gibi araçlar ise dinlenme tesislerinde bekletildi.

Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

YOZGAT'TA TİPİ ETKİSİNİ ARTTIRDI

Yozgat’ta akşamüzeri başlayan kar yağışı gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken sürücülerin yardımına yine vatandaşlar koştu.

Yozgat Belediyesi ekipleri şehir merkezinde karayolları ise ana yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Yozgat’ta kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürdü VİDEO


Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

NEVŞEHİR'DE KARNE GÜNÜ TATİL OLDU

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karnelerin verileceği bugün il genelinde okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin bugün tatil edilmesine karar verildiği bildirildi.

Bu kararla, bölgede dün akşam etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla Nevşehir genelindeki 56 bin 154 öğrenci yarıyıl tatiline bir gün önce başlamış oldu.

TOKAT'TA TIRLAR YOLDA KALDI

Tokat-Sivas karayolu il sınırı 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle TIR’lardan bazıları yolda kaldı.

Bölge trafik ekipleri ise uygulama yaparak ağır tonajlı araçların bölgeden geçişini kontrollü olarak sağlıyor. Birçok TIR ise Tokat-Sivas il sınırında bulunan Karayolları 16. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sivas Çamlıbel Bakımevi önündeki alanda bekletiliyor.

Tokat’ta kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor VİDEO


Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

ADIYAMAN'DA HAYAT DURDU

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesi'nde, Adıyaman ile Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi yönündeki karayolları, yoğun kar yağışı, sis, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Dün akşamdan beri devam eden kar yağışının ardından yoğun sis, tipi ve fırtına nedeniyle Çelikhan- Adıyaman ve Çelikhan Malatya karayollarında sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, Çelikhan'dan ulaşımın güçlükle sağlandığı Adıyaman ile Malatya yönü karayollarını, trafiğe kapattı.

Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PYD Azez'de hastanelere saldırdı

PYD Azez'de hastanelere saldırdı

49
Özülker: Rusya'nın Esad'ı İdlib'de gezdirmemesi sağlanmalı

Özülker: Rusya'nın Esad'ı İdlib'de gezdirmemesi sağlanmalı

21
Aubameyang Hertha Berlin maçında da yok

Aubameyang Hertha Berlin maçında da yok

7
Hollanda'da camiye kafası kesik insan maketi asıldı

Hollanda'da camiye kafası kesik insan maketi asıldı

26
Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

10
Azez'de 4 canlı bomba yakalandı

Azez'de 4 canlı bomba yakalandı

4
Niğde'de karne gününe kar tatili

Niğde'de karne gününe kar tatili

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM