Kar yağışı yurt genelinde trafik kazalarını da getirdi

Yurt genelinde başlayan kar yağışı kazalara sebebiyet vermeye başladı. Kar yağışı, Ordu, Sisvas, Düzce, Manisa ve Konya şehirlerinde kazalara neden oldu.

MANİSA'DA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Manisa'nın Sarıgöl İlçesi'nde kar yağışından dolay kayganlaşan zeminde direksiyonun kontrolünü kaybeden 28 yaşındaki İbrahim İlker Akgül, kaza yaptığı aracının içinde sıkışarak hayatını kaybetti.





SİVAS'TA 1 ÖLÜ 1 YARALI

Sivas'ta refüje çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

34 GC 2623 plakalı otomobil kar yağışının de etkisi ile kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Araç içerisinden çıkarılan Hasan Bircan (27), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Yaralı Bekir Hatipoğlu (35) ise, kaza yerindeki ilk müdahale ardından ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesinde tedaviye alındı.

Sivas'ta takla atan araçta bir kişi hayatını kaybetti VİDEO









ORDU'DA BİR POLİS KAYIP

Ordu’nun Fatsa ilçesinde devriye görevi yapan sivil polis otomobili, liman içinde devriye attığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak denize yuvarlandı.

Olayda bir polis kaybolurken, bir polis ise kendi imkânları ile yaralı olarak kıyıya çıkmayı başardı.

Ordu'da polis aracı denize düştü VİDEO





DÜZCE'DE 4 KİŞİ YARALANDI

Düzce D-100 karayolu Çilimli ilçesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında gizli buzlanma nedeniyle hafif ticari araç ters döndü araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza gece geç saatlerde D-100 Karayolu Düzce Orman Ürünleri Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sakarya’dan Bolu istikametine gitmekte olan E. B. idaresinde ki 16 MCL 22 plakalı hafif ticari araç gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ters döndü. Ters dönen araçta bulunan sürücü E. B. ile birlikte araç içinde bulunan S. B., A. B. ve N. B. yaralandılar. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Düzce’de hastanelere kaldırıldılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.





KONYA'DA 1 ÖLÜ 18 YARALI

Konya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılara yardım amacıyla duran otomobilin içinde bulunan Eslem Sena Uyanık (5), bir başka aracın çarpması sonucu camdan fırlayarak yaşamını yitirdi. Kazada diğer araçlardaki 18 kişi de yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun 78'inci kilometresinde meydana geldi. Adil Coşkun Sel (39) yönetimindeki 42 GN 733 plakalı TIR, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Arkasından gelen sürücüsü belirlenemeyen 68 S 3021 plakalı midibüs, TIR'a çarpmamak için manevra yapıp, yolun sağına park etmek isterken arkasından gelen Mardin Seyahat’e ait Abdülrezak K.'nin kullandığı 33 CFU 91 plakalı yolcu otobüsü, midibüse çarptı. Midibüs de, yoldan geçerken kazaya yardım etmek için duran Tunahan Uyanık'a (43) ait park halindeki 41 AC 008 plakalı otomobile çarpıp, şarampole devrildi.

Konya'da zincirleme kaza VİDEO







