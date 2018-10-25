Kar yağışının etkili olduğu yerler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarılarının ardından özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerde sıcaklıklar 10 derece düştü.

SEZONUN İLK KARI

Türkiye'nin önemli kış turizm bölgeleri olan Uludağ, Kartalkaya ve Kartepe kayak merkezlerine de, sezonun ilk karı yağdı.

İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'de, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

ZİNCİRSİZ ÇIKIŞLARA İZİN YOK

Uludağ’da da dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri yolun kapanmaması için çalışmalarına başlarken, jandarma ekipleri 18. kilometredeki Milli Park Gişelerinden itibaren araçların zincirsiz çıkışlarına izin vermiyor.

Bu arada şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık 2018 tarihi itibarıyla başlayacak.

(Düzce)

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