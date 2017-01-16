Kar yağmayan Adana'ya kar servisi

İç ve doğu bölgelerde kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken kara hasret Adanalılar için Seyhan Belediyesi’nin Toros Dağları’ndan kamyonlarla şehir merkezine kar getirildi.
ADANALILARIN KAR KEYFİ
Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin önüne 4 kamyon karın dökülmesiyle birlikte vatandaşlar kara akın etti. Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar ve gençler karla doyasıya eğlendi.
Etkinliğe Adanalılar yoğun ilgi gösterirken Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da vatandaşlarla birlikte alana gelerek kartopu oynadı.