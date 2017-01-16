Kar yağmayan Adana'ya kar servisi

Kötü hava koşulları tüm yurtta etkisi gösterirken Adana'da bahardan kalma günler yaşanıyor.

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20. yüzyıla ait işçi kulübesi muhteşem eve dönüştürüldü

Amsterdam’ın düzensiz bir sokağında bulunan 20. yüzyılda inşa edilen bu işçi kulübesi muhteşem bir eve dönüştü...