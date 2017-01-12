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Kar yağmayınca okulun bahçesine kamyonla kar getirdi

Ödemiş Belediyesi, ilçe merkezine kar yağmayınca çocuklar kartopu oynasın diye iki kampon karı okulun bahçesine getirdi.

12.01.2017 - 22:22
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Kar yağmayınca okulun bahçesine kamyonla kar getirdi

Öğrenciler kar topu oynamanın mutluluğunu yaşadı. Tüm yurt genelinde etkili olan kar yağışı Ödemiş’in yüksek kesimlerinde de görüldü. İlçe merkezi ile komşu il ve ilçelerden birçok aile hafta sonu Gölcük, Bozdağ gibi kar yağışı olan bölgelerde geçirmeyi tercih etti.

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"ÖĞRENCİLERİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİK"

İstiklal ve İnönü İlköğretim Okulu bahçesine dökülen kar sayesinde, öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi. Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem, "İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı çok etkili olsa da ilçe merkezine kar yağmadı. Hafta sonu birçok aile kar topu oynamak için gezintiye çıktı. Kar topu oynama imkanı bulamayan öğrencilerimizin hayali gerçekleştirmek istedik. Belki de birçoğu ilk kez kar gördü. Onların sevinçleri bizleri çok mutlu etti" dedi.

Kar yağmayınca okulun bahçesine kamyonla kar getirdi

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