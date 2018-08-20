taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.08075
Euro
6.99255
Altın
1190.47
Borsa
90185.99

Kara Harp Okulu hakkındaki iddialara yönelik açıklama

Kara Harp Okulunda bir takım yapılanmaların olduğuna dair iddialara yönelik iddialarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 20.08.2018 - 23:11..
  1. Haberler
  2. Gündem

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Özel bir televizyon kanalında, 19 Ağustos 2018 tarihinde Kara Harp Okulunda bir takım yapılanmaların olduğuna dair gerçek dışı ve mesnetsiz bazı iddialarda bulunulmuştur.

Kara Harp Okulunda görev yapan tüm personel ile Harbiyelilerin ibadet etme ihtiyacını karşılamak maksadıyla, eskiden olduğu gibi bugün de okul bünyesinde cami ve mescitler bulunmaktadır. Söz konusu ibadethanelerde imamlık ve müezzinlik vazifeleri vatanî görevlerini er olarak yapan personel tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamda, imamlık, müezzinlik veya benzeri bir konuda Harbiyeliler arasında tartışma yaşandığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Birbirlerine silah arkadaşlığı, vatan ve bayrak sevgisiyle bağlı subay adayları yetiştiren Harp Okullarımız ilim ve irfan yuvaları olarak görevlerine devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

178
Abdullah Gül'e 'Hain' diyen vekile Ömer Çelik'ten tepki

Abdullah Gül'e 'Hain' diyen vekile Ömer Çelik'ten tepki

337
Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

368
Cem Özdemir Türkiye'nin IMF'den yardım almasını bekliyor

Cem Özdemir Türkiye'nin IMF'den yardım almasını bekliyor

534
Ömer Çelik: Ankara'daki saldırı provakasyondur

Ömer Çelik: Ankara'daki saldırı provakasyondur

112
ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda iki kişi gözaltında

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda iki kişi gözaltında

125
Ali Ağaoğlu ile eski eşi 2 yıl sonra barıştı

Ali Ağaoğlu ile eski eşi 2 yıl sonra barıştı

115
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM