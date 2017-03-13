Kara Harp Okulunda yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Kara Harp Okul Komutanlığında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okuluna girişinin 118'inci yıl dönümü ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılı açılış törenine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ve harbiyeliler katıldı.

İLK DERSİ PROF. DR. AFYONCU VERDİ

Kara Harp Okulunun 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ilk dersi, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından "Atatürk'ün askeri ve siyasi dehası" üzerine verildi.

15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe teşebbüsünden 6 ay sonra 12 Şubat'ta Hava Harp Okulunu eğitime açtıklarını anımsatan Afyoncu, bugün de Kara Harp Okulunun eğitim-öğretime başladığını belirterek "Bu salonda bulunan şerefli Türk subaylarıyla devletin temel ilkelerine bağlı subaylarla eğitimimiz devam edecektir." dedi.



Erhan Afyoncu

"ATATÜRK, ASKERİ VE SİYASİ BİR DEHA"

Türk tarihin en büyük liderlerinden birisinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurgulayan Afyoncu, Atatürk'ün askeri ve siyasi bir deha olduğunu ve ömrü boyunca ordu-millet bütünleşmesini sağladığını söyledi.

Büyük liderlerin köklü geçmişe sahip milletlerin bağrından çıkacağını, Alparslan, Metehan, Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk'ün de bu liderlerden olduğunu ifade eden Afyoncu, bu liderlerin tarihin kırılma noktalarında Türk milletini tarihin karanlık dehlizlerinde kaybolmaktan kurtardığını aktardı.

"ATATÜRK GÜÇLÜ, İNANÇLI VE KESİN KARARLIYDI"

Atatürk'ün Türk tarihindeki en büyük dönüşüm ve değişimi yapan lider olduğuna işaret eden Afyoncu, Atatürk'ün güçlü, inançlı ve kesin kararlı bir kişiliğe sahip olduğunu bildirdi.

YIKILAN OSMANLI DEVLETİNDEN TÜRK DEVLETİ ÇIKARMA PLANI

Askerlik hayatı boyunca 34 adet not defteri tutan Atatürk'ün bu defterlerden birinde, Osmanlı Devleti'nin yıkılmadan yıllar önce, "Asıl mesele yıkılmak üzere olan İmparatorluktan bir Türk devleti çıkarmaktır" notunu düştüğünü belirten Afyoncu, bu notun Atatürk'ün ileri görüşlülüğünü ve kararlarındaki isabeti gösterdiğini söyledi.

"ORDU MİLLİ İRADENİN EMRİNDEDİR"

Atatürk her zaman ordunun siyasetten uzak kalmasını istediğini, bu isteğin doğruluğunun Balkan Savaşlarında görüldüğünü anlatan Afyoncu, "Türkler, 2 bin 200 yılık bilinen tarihinde ordu-millet olarak var olmuştur. Devlet yıkıldığı takdirde Türk milleti var olamıyor, devlet ise orduyla var oluyor. Atatürk'e göre ordu; millet ile bir bütünlük oluşturur ve ordu milli iradenin emrindedir." diye konuştu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

Törende daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği konser verdi ve harbiyeli öğrencilerin rol aldığı "Atatürk ve Milli İrade" adlı sahne gösterisi yapıldı.

Sahne gösterisinin son bölümünde 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin fotoğrafları Türk bayrağı zemininde ekrana yansıtıldı ve sahneye çıkan harbiyeliler "Şanlı bayrağın ebediyen dalgalanacağına" namus sözü, "Türk milletinin ebediyen hür yaşayacağına" asker sözü, "Şehit kanıyla sulanmış bu kutsal vatana" da Atatürk sözü verdiklerini haykırdı.

Tören, Kara Harp Okulu Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.