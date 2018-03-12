Kara kutu nedir

Uçuş ve havacılıkla ilgisi olan olmayan herkesin duyduğu kara kutu, hava araçlarında uçuşa ilişkin bilgileri taşır kaydeder. Uçuş Veri Kaydedicisi adını taşıyan kutuya halk arasında kara kutu adıyla anılır.

UÇUŞ GEÇMİŞİNİ TAŞIR

Oldukça eski teknolojilerle üretilmiş olsa da önemli uçuşla ilgili önemli bilgileri koruyabildiği için hala etkili ve gerekli bir cihaz olmayı sürdürüyor.

Uçuşa ilişkin birçok bilgiyi kadeden kara kutular, ancak bir ayakkabı kutusu boyutunda ve yaklaşık 5 kilogram ağırlığındadır.

ÇARPMALARA KARŞI DAYANIKLIDIR

Çarpma etkisinden korumak için uçağın kuyruk kısmında konumlandırılır. Suya düşmesi halinde dahi 90 gün boyunca 6 bin metre derinlikte bile sinyal vermeyi sürdürür.

Uçakların düşmesi durumunda araştırmaları kolaylaştırmak için ABD Federal Havacılık Dairesi FAA tarafından uçaklara iki ayrı kara kutu koyma zorunluluğu getirilmiştir.

88 AYRI BİLGİYİ DEPOLAR

Kara kutulardan biri, uçağın son 25 saatlik konumu, hız ve yükseklik gibi 88 ayrı alanda uçuş bilgilerini depolar. Kokpitteki son 2 saatlik ses kaydı ise ikinci kara kutuya kaydedilir.

Bu iki kutu sayesinde olası bir kazanın nasıl meydana geldiği saptanabilir.

SIKI BİR YALATIMA SAHİP

Halk arasında kara kutu olarak anılsa da aslında kutuların rengi siyah değil parlak turuncudur. Tüm bilgiler hafıza çiplerine işlenir. Çipleri korumak için oldukça sıkı şekilde yalıtılır. İçinde yüksek ısıya dayanıklı 2-3 cm kalınlığında yalıtım sistemi, onun altında ise alüminyum kaplama mevcuttur. Dışı ise titanyum ya da çelikile kaplıdır.

ISI VE SUYA DAYANIKLI

Bu yalıtımlar sayesinde 1100 derece ısıda bir saat, tuzlu suda 30 gün dayanabilir. Bu bilgi sayesinde düşme nedeni tespit edilip yeni önlemler ve düzenlemeler için gerekli adımlar atılabiliyor.