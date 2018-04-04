Kara Kuvvetleri Retinar PTR'yi kullanmaya başladı

Meteksan Savunma'nın geliştirdiği Retinar PTR'yi tedarik eden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanıma başladığı belirtildi. Retinar PTR, sınır ve kritik tesis güvenliğiyle mobil operasyonlarda çevre gözetleme görevini üstleniyor

GÜVENLİ BÖLGELER OLUŞTURUYOR

Tespit edilen hedefleri araç, insan veya hayvan olarak ayırt edebilmesi Retinar PTR'nin en önemli özelliklerinden birini oluşturuyor.

Retinar PTR, radar, tripod, güçlendirilmiş dizüstü bilgisayar ve güç ünitesi olmak üzere 4 bileşenden meydana geliyor. Sistem, modüler yapısıyla kolay taşınıyor, hızlı kuruluyor, basit kullanımıyla en zor koşullarda en hızlı şekilde güvenli bölgeler oluşturulmasına olanak sağlıyor.

İNSANLARI 4 KİLOMETREDEN TESPİT VE TAKİP EDEBİLECEK

Radar sistemi, 5 dakikadan az sürede kurulabiliyor, uzman olmayanlar tarafından da rahatlıkla kullanılabiliyor.

Retinar PTR, 4 kilometreden insan büyüklüğündeki hedefleri, 10 kilometreden araçları tespit ve takip ederek sınıflandırabiliyor.