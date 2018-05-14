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Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 25'i muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 09:07..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 25 albay ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 47 albay olmak üzere toplam 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi.

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