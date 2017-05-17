Kara leylekler Isparta'da kuluçkada

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal ve ekibinin 'Kara Leylek Popülasyon Gözlemleri ve Beslenmesi' konulu araştırması devam ederken, Türkiye'de nadir görülen tür, Isparta'nın Eğirdir ilçesi Aşağı Gökdere köyü ormanlık alanlarında tespit edildi.

YUVALARINI ORMANLIK ALANLARA YAPIYORLAR

Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal, 2016 yılında başlanan araştırmada leyleğin aksine nadir görülen kara leylek (ciconia nigra) ile ilgili çalışmalar kapsamında türün beslenme bölgelerinin tespiti için sulak alan ve civarlarına fotokapanlar kurulduğunu belirtti. Yrd.Doç.Dr. Ünal, kara leyleğin, leyleğin aksine Anadolu'nun yerleşim merkezlerinden nispeten uzaktaki ormanlık alanlar ile bu alanlar içerisindeki sığ sulak alanlar, yarı bataklık alanlar, nehir kollarına bağlı küçük sığ dere ve civarında görüldüğünü; bu alanlarda balıklar, amfibiler, böceklerle beslendiğini söyledi.

Kara leyleklerin insan yerleşimleri ve civarında görülmediğini aktaran Yrd.Doç.Dr. Ünal, “Bunun nedeni kara leyleklerin yuvasını, leyleklerin aksine ormanlık habitatlar ile civarındaki ağaçlar ve kayalık alanlara yapması." dedi. Dünya üzerinde çok geniş bir dağılım gösteren kara leyleklerin, Türkiye'nin ormanlık habitatlarında nadiren görüldüğünü sözlerine ekleyen Yrd.Doç.Dr. Ünal, “Kara leylekler ilkbaharda mart ve nisan ayında Afrika'dan ülkemize göç ederler." dedi.

SONBAHARDA YAVRULARIYLA AFRİKA'YA DÖNÜYORLAR

Kara leyleklerin bir kısmının Anadolu'da üremeyi seçerek kuluçkaya yattıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Ünal, “Büyük kısmı da Avrupa'ya geçer. Anadolu'da kuluçkaya yatan kara leylekler yavruları çıkınca da yavrularıyla birlikte sonbaharda Afrika'ya döner. Aynı şeklide Avrupa'ya geçmiş olanlar da dönüş yolunda ülkemizi kullanır. Kara leyleklerin çok az kısmı göç etmeyip kışı ülkemizde geçirmektedir." diye konuştu. Yrd. Doç. Dr. Ünal, türün Türkiye'deki kışlama alanlarından birinin de Gediz Deltası olduğunu sözlerine ekledi.