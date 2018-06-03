Kara leyleklerin uğrak 'gölü'

Konya'daki Beyşehir Gölü'nün güneyindeki Yeşildağ, Adaköy ve Kayabaşı mevkilerinde inceleme yapan kuş gözlemcileri ve fotoğraf tutkunları, genellikle insanlardan uzak bölgelerde yaşayan kara leylekler ile karşılaşmanın heyecanını yaşadı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kuş Gözlem Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesi'nin de bulunduğu Beyşehir Gölü çevresinin, yerleşim merkezlerinde nadir görülen kara leyleklerin de uğradığı bir bölge haline geldiğini söyledi.

Beyşehir'in, bahar aylarıyla birlikte sayısı az da olsa yaz dönemine kadar, nesli koruma altında olan bu leylek türüne de ev sahipliği yaptığını belirten Arslan, Kuş Gözlem Topluluğu olarak bölgede yuvalarını takibe aldıkları 5-6 kara leyleği gözlemlediklerini ifade etti.

DİĞER LEYLEKLERDEN FARKLI

Arslan, bu kuş türünü diğer leyleklerden ayrılan özelliklerine dikkati çekerek, şu bilgileri aktardı:

"Kara leylekler, diğerleri gibi gruplar halinde durmuyor. Bireysel yuva yapıyorlar. Kayalık yerlerde, mağaralarda yuvalanıyorlar. İnsan aktivitesinin çok olmadığı yerleri seçiyorlar. Beyşehir’de bu türü, Yeşildağ-Adaköy arasındaki kanal kenarlarında görebiliyoruz. Beyşehir Gölü ve çevresi kuş gözlemcileri için kara leylek görme olasılığı yüksek yerlerden biridir. İnsana alışık olmadıkları için gördüklerinde kaçıyorlar. Göl kıyısında değil de genellikle su kanalları kenarlarında beslendiklerini görüyoruz."





Bölgede 10 yıldır bu kuş türünün takibini yaptıklarını aktaran Arslan, "Tıpkı diğer göçmen türlerde olduğu gibi bunlar da mart ayında gelip, yaz dönemi sonunda sıcak ülkelere göç ediyor. Beyşehir bölgesinde genellikle halkımız kara leyleği pek bilmiyor ama kırsal alandaki yöre insanı biliyor. Yuvalarının olduğu yerlere çok yaklaşmıyoruz, teleskopla gözlem yapıyoruz. Ürkütmemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

İNSANLARDAN UZAK ALANLARDA YAŞIYOR

Bilimsel adı "Ciconia nigra" olan kara leylek, leyleğin yakın akrabası olarak biliniyor. Gagası ince, uzun ve kırmızı renkli, bacakları kırmızı olan bu kuş türü başının, boynunun, göğsünün ve üst tarafının parlak siyah, karnının ise beyaz olmasıyla dikkati çekiyor.

Diğer leyleklerin aksine yerleşim yerlerinden uzak duran kara leylek, ormanlık, sulak, yarı bataklık alanlar ve tatlı su kaynaklarının yakınlarında yaşıyor.

Kara leylek, gizlenme olanağı yüksek, insanlardan izole yerleri tercih ettiği için diğer leylek türünden tamamen ayrılıyor. Etobur olan kara leylekler, balık, amfibi, böcek ve sürüngenler ile besleniyor.