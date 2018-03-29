Kara Şahinlerin motorunun yüzde 60'ı yerli olacak

Türk Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında üretilecek ilk dört adet T700-GE-701D motoru, bu yıl içinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne teslim edecek. Ayrıca Kara Şahinlerin motorun %60'ının da yerli olacağı açıklandı.





BU YIL 4 ADET TESLİM EDİLECEK

TUSAŞ Motor Sanayii tarafından yapılan açıklamada, bu yıl içinde, Türk Genel Maksat Helikopter Projesi (Lisans ile Sikorsky T-70 üretimi) kapsamında GE lisansı ile üretilecek ilk 4 adet T700-GE-701D motorunu TAI’ye teslim edileceği belirtildi.

MOTORUN YÜZDE 60'I YERLİ OLACAK

Türkiye’de lisans altında üretim modeliyle 109 adet T70 Genel Maksat Helikopteri, önümüzdeki 10 yıl süresince Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilecek.

TÜRK SANAYİSİ GÖREV ALACAK

Ana yüklenici TAI, T-70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm önemli yapısal parçaların üretimi de Türk sanayisi tarafından yapılacak.

Sadece bununla da yeterli kalınmayacak ve Defence and Technology'nin haberine göre; nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini; Aselsan, temel aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonunu (Renkli MFD sayısal harita ve sembolojisi ile INS/GPS Seyrüsefer Sistemi, Görev Yönetim Sistemi ) ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini (IMAS); TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), T-700-GE-701D turboşaft motorunun üretimini; Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştirecek.