Kara Sevda Emmy Ödülü alan ilk Türk dizisi oldu

Burak Özçivit, Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu’nun rol aldığı fenomen dizi, uluslararası televizyon sektörünün en prestijli ödüllerinden Uluslararası Emmy Ödülleri’nde finalist olan ilk Türk dizisi olmuştu. Kara Sevda, 11 kategoride toplam 18 ülkeden dizilerin katıldığı Emmy Ödülleri'nde ‘En İyi Dizi’ dalında finale kalan dört yapım arasından ödülle döndü.

DİZİNİN YÖNETMENİ VE YAPIMCISI ÖDÜLÜ ALDI

Emmy Ödülleri’nde, kendi kategorisinde Brezilya ve Kanadalı rakiplerini geride bırakarak ödülüne kavuşan Kara Sevda’nın ödülünü dizinin yönetmeni Hilal Saral, senaristlerinden Burcu Görgün Toptaş ve Ay Yapım’ın CEO’su Kerem Çatay aldı. Dünyaca ünlü oyuncu Kevin Spacey’nin de özel ödül aldığı Uluslararası Emmy Ödülleri’nin bu yıl 45’incisi gerçekleşti.

Kara Sevda dizisinden görüntüler



