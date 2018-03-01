Kara tahtada bilgisayar dersi veren Ganalı öğretmene destek

Owura Kwadwo adlı öğretmen, bilgisayardan yoksun bir okulda, öğrencilerine öğretmek istediği yazılımı, tahtaya çizerek anlatıyor.

"KARA TAHTADA BİLGİSAYAR DERSİ ÇOK EĞLENCELİ"

Köy okulunda bilgi ve iletişim teknolojisi derslerine giren Kwadwo, Facebook'ta paylaştığı fotoğrafların yanında, "Gana okullarında ICT( Bilgi ve İletişim Teknolojileri) öğretmek çok eğlenceli. Kara tahta üzerinde bilgisayar dersi yapıyoruz. Öğrencilerimi çok seviyorum. Bu yüzden onlara öğrettiğim şeyi anlamalarını sağlamam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERE ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM"

Sınıftaki kara tahtada, tebeşirle Microsoft Word sayfasını tüm ayrıntılarıyla çizen azimli öğretmenin paylaşımı, sosyal medyada dikkat çekti.

Konuyla ilgili konuşan Owura Kwadwo, "Bir şekilde öğrencilerime neden bahsettiğimi anlatmak zorundayım. Resim çizerek onların kafasında en azından bilgisayar kullanmanın nasıl bir şey olduğuna dair bir fikir oluşturuyorum. Ancak durumun üzücü olduğunun farkındayım." dedi.

HAYIRSEVERLERDEN BAĞIŞ YAĞDI

Görüntüler tüm dünyaya yayılınca pek çok hayırsever, Kwadwo'ya bağış teklifinde bulundu. Yardımlar için minnettar olduğunu belirten öğretmen, "Gana'da bilgisayar olmayan çok sayıda okul var." diyerek, bağışların bir kısmını diğer okullara aktaracağının da altını çizdi.

MİCROSOFT'TAN DESTEK

Durumdan haberdar olan Microsoft'un Afrika temsilciliği, azimli öğretmene bir bilgisayar ve çeşitli eğitim materyalleri gönderecek.