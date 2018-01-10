FETÖ'cü 4 subay teslim oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 2 yarbay ile Kara Kuvvetleri Komutanlığında bir yarbay ve bir binbaşı emniyete teslim olarak itirafçı olmak istediklerini söyledi.
İTİRAFÇI OLMUŞTU
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın, etkin pişmanlıktan yararlanrak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Akın'ın beyanı üzerine ÖKK'da görevli Yüzbaşılar Fuat Söylemez ile Abdülkadir Koçyiğit gözaltına alınmıştı.
Yüzbaşı Burak Akın serbest bırakıldı