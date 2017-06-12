Karabel Tüneli 2018'de hizmete sunulacak

Muğla Valisi Amir Çiçek, Seydikemer kara yolunda yapımı devam eden Karabel Tüneli çalışmalarını yerinde inceledi.

500 GÜN İÇERİSİNDE BİTİRİLECEK

Çalışmaları inceledikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Vali Çiçek, geçtiğimiz nisan ayında yapımına başlanan, 6 bin 720 metre, çift tüp olarak yapılan ve yaklaşık 300 milyon lira maliyetli Karabel Tüneli’nin 500 gün içinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"PROJELER DEVAM EDİYOR"

Tünelin özellikle kış aylarında vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını belirten Çiçek, "İlimizde devletimiz son yıllarda güvenli ve rahat ulaşım sağlanması için çok fazla yatırım yaptı. Bugün de özellikle karayollarında projeler devam etmekte. Bu projelerin başında da Seydikemer-Söğüt arasındaki zorlu yolun daha rahat geçişini sağlayacak Karabel Tüneli gelmekte. Bu tünelimiz vatandaşlarımıza zaman kazandıracak. Bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi. Çiçek, tüneli devletin kendi imkanlarıyla yaptığını da sözlerine ekledi.