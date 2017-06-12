taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5317
EURO
3,9611
ALTIN
143,88
PETR
48,3400

Karabel Tüneli 2018'de hizmete sunulacak

300 Milyon lira maliyetli Karabel Tüneli, 500 gün içinde tamamlanacak.

12.06.2017 - 09:23
  1. Haberler
  2. Projeler
Karabel Tüneli 2018'de hizmete sunulacak

Muğla Valisi Amir Çiçek, Seydikemer kara yolunda yapımı devam eden Karabel Tüneli çalışmalarını yerinde inceledi.

Karabel Tüneli 2018'de hizmete sunulacak

500 GÜN İÇERİSİNDE BİTİRİLECEK

Çalışmaları inceledikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Vali Çiçek, geçtiğimiz nisan ayında yapımına başlanan, 6 bin 720 metre, çift tüp olarak yapılan ve yaklaşık 300 milyon lira maliyetli Karabel Tüneli’nin 500 gün içinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Karabel Tüneli 2018'de hizmete sunulacak

"PROJELER DEVAM EDİYOR"

Tünelin özellikle kış aylarında vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını belirten Çiçek, "İlimizde devletimiz son yıllarda güvenli ve rahat ulaşım sağlanması için çok fazla yatırım yaptı. Bugün de özellikle karayollarında projeler devam etmekte. Bu projelerin başında da Seydikemer-Söğüt arasındaki zorlu yolun daha rahat geçişini sağlayacak Karabel Tüneli gelmekte. Bu tünelimiz vatandaşlarımıza zaman kazandıracak. Bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi. Çiçek, tüneli devletin kendi imkanlarıyla yaptığını da sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Ordu-Giresun Havalimanı bölgenin değerini artırdı
Avrupa’da ilk kez deniz üzeri doldurularak inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı bölgenin değerini yükseltti.
Ev alırken dikkat edilmesi gerekenler
Satın alınan evin devir sürecinde ortaya çıkan masraflar detaylı bir şekilde incelenmeli.
İstanbul yeni bir meydan daha kazanıyor
Eski Fatih Evlendirme Dairesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi alanına meydan ve park inşa edilecek.
Kanal İstanbul'a karma finansman modeli uygulanacak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, projenin finansmanı hakkında bilgi verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

73
Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

140
Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

35
Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

145
Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

111
Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

79
Fatih Terim basın toplantısında konuştu

Fatih Terim basın toplantısında konuştu

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM