Karabük esnafından yol tepkisi

İl Trafik Komisyonu, 6 ay önce Atatürk Bulvarı'nın yaklaşık 150 metrelik bölümünü dubalarla ayırıp toplu taşıma ve geçiş üstünlüğü bulunan araçlar için alternatif bir yol oluşturdu.

DUBALAR ÇÖZÜM DEĞİL DERT OLDU

İş yerlerinin önüne özel araçların girememesi nedeniyle mağdur olduklarını belirten yaklaşık 20 esnaf, dükkânlarına 'Kapatıyorum' yazısı astı. Bulvardaki esnaflar, 'Sorun değil çözüm istiyoruz', 'Kolaylaştırın zorlaştırmayın', 'Müşterimi geri istiyorum', 'Ekmeğimin peşindeyim', 'Ticaretimizi engelleme' yazılı pankartlarla eylem yaptı.

DÜKKANLARINI KAPATMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

Esnaflar adına konuşan Murat Özkaya, "Ambulans ve toplu taşıma yolu olarak adlandırılan yolun sadece halk otobüslerine hizmet ettiği açıkça görülmektedir. Bu uygulama ana yolu daraltmakta, trafiği sıkıştırmakta, yaya kaldırımını tehlikeye atmaktadır. Özel araçların duraklama yapamaması nedeni ile işyerlerimizi müşteri, toptancı, kargo aracı gibi araçlar uğrayamamaktadır. Kendi aracımızdaki yükleri bile iş yerlerimize indirememekteyiz. Bu uygulama yüzünden iş yerlerinin bir kısmı kapanmıştır, esnafların bir çoğu da kapatmayı düşünmektedir. Çünkü gelirimiz yarı yarıya düşmüştür. Eğer bu 150 metre uzunluğundaki dubalar trafiği çözüme ulaştırıyorsa o zaman biz ruhsatlarımızı iptal edelim, dükkânlarımızı kapatalım. Başka bir yerde iş yeri arayalım. Bir çözüm bulunmasını yetkililerden istiyoruz" dedi.









