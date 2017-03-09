Karabük gürültü kavgası: 2 yaralı

Yeşil mahalle Eğitim sokakta meydana gelen olayda, Kasım G. (56) apartmanın önünde motosiklete binerek gürültü yapan yan binadaki komşularının çocukları B.A (16) ve Ö.F.D’yi (18) daha önce ailelerin şikayet etti. Aynı olayın akşam saatlerinde tekrar etmesi üzerine Kasım G.’nin gençleri uyarması üzerine B.A (16) ve Ö.F.D (18) şahsın üzerine yürüdü. Duruma sinirlenen Kasım G. üzerinde bulunan ruhsatsız tabancısını çekerek havaya bir el ateş ettikten sonra gençlerin üzerine ateş etti.

Yaşanan olayda mermilerden biri B.A’nın diz kapağının üzerinden girip çıkarken, Ö.F.D’un göğsünden giren kurşun omzunda kaldı. Olay sonrası Kasım G. ruhsatsız tabancası ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayağından ve göğsünden yaralanan 2 kişi ise çevredekiler tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan B.A taburcu edilirken, Ö.F.D ise ameliyata alındı.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



