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Karabük-Kastamonu yolunda kaza: 6 yaralı

Karabük-Kastamonu kara yolu üzerindeki bir kavşakta 2 otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

İHA | 27.05.2018 - 02:55..
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Karabük’ten Kastamonu istikametine giden genç sürücü, Bostanbükü köyü kavşağına girmeye çalışan otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan kişilerin hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.

Karabük-Kastamonu yolunda kaza: 6 yaralı

YARALILARDAN 1'İ ÇOCUK

Karabük’ten Kastamonu istikametine giden Faruk Coşar (27) yönetimindeki 78 BA 346 plakalı otomobil ile köy yolundan kavşağa girmeye çalışan Alparslan Özcan (44) yönetimindeki 78 DE 867 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobillerin üst üste çıktığı kazada otomobil sürücüleri ile birlikte Kadriye Küren (35) ve Betül Özcan (5) ile Ayten Güzel (47) ve Mevlüt Kocakaya yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük-Kastamonu yolunda kaza: 6 yaralı


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