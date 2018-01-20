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Karabük’te 12 ayda 4 bin 857 konut satıldı

TÜİK verilerine göre, Zonguldak'ta 2017 Ocak-Aralık ayını kapsayan 12 aylık dilimde toplam 4 bin konut satışı gerçekleşti.

İHA | 20.01.2018 - 08:49..
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Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2017 yılı Aralık ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.

KASIM AYINDA 498 KONUT SATILDI

Açıklanan rakamlara göre, Karabük’te Kasım ayında 498 konut satıldı. Aralık ayında satılan 498 konuttan 284’ü ilk satış, 214’i ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.

Öte yandan Karabük’te 2017 Ocak-Aralık ayını kapsayan 12 aylık dilimde 2 bin 438’i ilk satış, 2 bin 419’u ise ikinci el satış olmak üzere toplam 4 bin 857 konut satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemlere ait 2016 yılında ise Karabük’te ilk ve ikinci el olmak üzere 5 bin 41 konut satışı gerçekleştirilmişti.

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