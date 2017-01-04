taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.396
USD
3,5787
EURO
3,7332
ALTIN
133,96
PETR
55,8400

Karabük'te 83 yaşındaki kadın intihar etti

Karabük'te 83 yaşındaki Ayşe Yeşilçam, 4. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

DHA | 04.01.2017 - 15:41
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

5 katlı binanın 4’üncü katında oğlu Yaşar K. ile birlikte oturan ve yıllar önce eşinden boşanan Ayşe Yeşilçam, oğlu uyuduğu sırada mutfak penceresinden kendisini boşluğa bıraktı.

Yaşar K., uyandığında evde bulamadığı annesini pencereden baktığında bahçede hareketsiz gördü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Yeşilçam’ın öldüğü belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayşe Yeşilçam’ın cesedi, yapılan incelemeden sora Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayşe Yeşilçam’ın, çevresindekilere yaşlı olduğunu, kimseye yük olmak istemediğini söylediği öğrenildi. Yeşilçam'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te 83 yaşındaki kadın intihar etti


Karabük'te 83 yaşındaki kadın intihar etti

Karabük'te 83 yaşındaki kadın intihar etti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina'yı koruyan güvenlik şirketinden eleştirilere cevap

Reina'yı koruyan güvenlik şirketinden eleştirilere cevap

380
Türkiye'de ilk kez İncirlik Üssü tartışmaya açılıyor

Türkiye'de ilk kez İncirlik Üssü tartışmaya açılıyor

192
OHAL 2. kez uzatıldı

OHAL 2. kez uzatıldı

283
Süleyman Soylu'dan mecliste gensoru konuşması

Süleyman Soylu'dan mecliste gensoru konuşması

194
THY'den kimse işini kaybetmeyecek sözü

THY'den kimse işini kaybetmeyecek sözü

0
Türkiye hasta adam oluyor analizi yapan bir İngiliz daha

Türkiye hasta adam oluyor analizi yapan bir İngiliz daha

268
Suriye'de muhalifler ve rejime yaptırım önlemi

Suriye'de muhalifler ve rejime yaptırım önlemi

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM