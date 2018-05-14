Karabük'te bir araç duvara çarptı; 6 yaralı

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Çitalar tarafından saldırıya uğrayan aile

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1 Kıbrıs gazisi kepçenin altında kalarak öldü Hurdacılık yapan Kubrıs gazisi Kadir Tanaç, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

2 Erdoğan: 24 Haziran Türkiye için bir kırılma noktasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da yaptığı konuşmada Batı ülkelerine mülteci sorunu dersi derdi. Erdoğan aynı zamanda, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde ülke geleceğinin oylanacağını belirtti.

3 ABD'den Kim'e yaptırımlar kalkabilir mesajı Kuzey Kore lider Kim ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, kendi taraflarından uygulanan tüm ekonomik yaptırımların kaldırılabileceğini açıkladı.

4 Kum fırtınası Hindistan'da can almaya devam ediyor Hindistan'da aşırı yağışlar ve kum fırtınasında Uttar Pradeş eyaleti ile başkent Yeni Delhi'de 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

5 Gürcistan'da uyuşturucu operasyonlarına tepki Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'nın başkent Tiflis’teki gece kulüplerinde yaptığı uyuşturucu operasyonu ülkenin pek çok yerinde protesto edildi.

6 Denizli'de hava tahmin balonu düştü Denizli'de düşen meteorolojiye ait hava tahmin balonu kısa süreli paniğe neden oldu.