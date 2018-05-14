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Karabük'te bir araç duvara çarptı; 6 yaralı

Karabük'te bir ticari aracın duvara çarpması sonucunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İHA | 14.05.2018 - 00:13..
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Karabük istikametine doğru giden 25 yaşındaki Ayşenur Aydoğan, idaresindeki 78 BJ 176 plakalı araç kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Karabük'te bir araç duvara çarptı; 6 yaralı


YARALILARIN HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Kaza sonucu araçta bulunan sürücü Ayşenur Aydoğan (24), ile birlikte Mustafa Aydoğan (43), Durdu Aydoğan (47), Müyesser Aydoğan (68), Kerim Can Aydoğan (14) ve Müyesser Aydoğan (19) yaralandı.

Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te bir araç duvara çarptı; 6 yaralı


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