Karabük’te tır kazası: 17 yaralı

Karabük-Kastamonu karayolu Toprakcuma mevkisinde meydana gelen kazada, M.F.G. idaresindeki 78 BN 140 kapalı kasa kamyonet ile önce kendisiyle aynı güzergahta seyreden 42 yaşındaki M.A. idaresindeki tomruk yüklü 74 DF 933 plakalı tırı solladı, ardından da yol ayrımından köy yoluna dönmek istedi.
Bu sırada tır sürücüsü köy yoluna girmek isteyen kamyonete arkadan çarptı.
Kamyonet kasasında çocukların da bulunduğu 15 yolcu, kamyonet ve tır sürücüleri yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazadan dolayı olay yerine UMKE, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Karabük’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Emniyet ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldıkları olay yerinde kazayla ilgili çalışma başlattı.