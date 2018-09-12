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Karabük’te FETÖ zanlısı yakalandı

Karabük’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

İHA | 12.09.2018 - 21:04..
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Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan 42 yaşındaki M.K. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonda Safranbolu’da örgütün hücre evi olan gaybubet evinde sahte kimlik ile yakalanıp gözaltına alındı.

ÖRGÜTE AİT OKULLARDA ÖĞRETMENLİK YAPIYORDU

Şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcı olduğu, Bank Asya’da hesabının bulunduğu ve örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük’te FETÖ zanlısı yakalandı

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