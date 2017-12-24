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Karabük'te kamyonet evin çatısına düştü

Karabük'te 80 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonet, evin çatısında durabildi.

İHA | 24.12.2017 - 20:03..
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Karabük'te Emrah Lort (22) idaresindeki 38 TH 457 plakalı kamyonet, sürücüsünün bir anlık hatası sonucu aracını kaydırarak 80 metrelik uçurumdan yuvarlanmaya başladı.

EVDE KİMSE YOKTU

Hızla uçurumdan aşağı inen kamyonet, takla atarak içerisinde kimsenin yaşamadığı Ramazan Tamaç’a ait tek katlı boş evin çatısına düştü. Ters dönen kamyonetten kendi çabasıyla çıkmayı başaran sürücü Lort, kendisini evin önündeki çimenlerin üzerine attı.

Karabük'te kamyonet evin çatısına düştü

SÜRÜCÜ YARALANDI

Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından sedyeye konulan yaralı sürücü yanında bir kişi daha olduğunu söylemesi üzerine ekipler çevrede ikinci kişiyi aramaya başladı.

Karabük'te kamyonet evin çatısına düştü

Karabük'te kamyonet evin çatısına düştü

Karabük'te kamyonet evin çatısına düştü

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