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Karabük'te kaza: 3 yaralı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı yola geçerek üç araca çarptı, 3 kişi yaralandı.

İHA | 15.04.2018 - 21:44..
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Safranbolu Karabük yolu Balıklar kayası mevkiinde meydana gelen kazada, Emir Galip Ö. (33) idaresindeki 14 HB 014 plakalı aracıyla Karabük’ten Safranbolu istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yola geçti.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Bu sırada karşı yoldan Karabük istikametine seyir halindeki Sadettin K. (28) idaresindeki 06 DS 5247 plakalı araç ile aynı istikamette seyreden Hüseyin A. (33) idaresindeki 78 BU 421 plakalı araca da çarparak yine aynı istikamette seyreden İsa Y. (27) idaresindeki 78 SJ 710 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Karabük'te kaza: 3 yaralı

Karabük'te kaza: 3 yaralı

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