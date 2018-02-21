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Karabük'te kazada yaralanan işçi yaşam savaşını kaybetti

1 ay önce KARDEMİR işçilerini taşıyan servis otobüsünün kontrolden çıkarak bir eve girmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan işçi, hayatını kaybetti.

AA | 21.02.2018 - 14:47..
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Servis otobüsünün, 21 Ocak'ta Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce bir otomobile ardından da yol kenarındaki tek katlı eve girdiği kazada yaralanan işçi İsmet Küçükzoroğlu, 1 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Küçükzoroğlu, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabük'te kazada yaralanan işçi yaşam savaşını kaybetti

KAZA NASIL YAŞANDI

KARDEMİR'e işçi götüren Şükrü Parlak yönetimindeki 78 S 0293 plakalı servis otobüsü, 21 Ocak'ta, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde rampadan aşağı inerken kontrolden çıkarak, önce park halindeki otomobile çarpmış, ardından da yol kenarındaki tek katlı eve girmişti. Kazada, sürücü Parlak ile işçilerden Saffet Toğlu, Osman Özdemir ve Yasin Çelikkafa hayatını kaybetmişti. Yaralanan işçiler İsmet Küçükzoroğlu ve Kamil Ünal, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yaralı Kamil Ünal bir süre sonra taburcu edilmiş, soruşturma kapsamında servis otobüsünün gerekli şartları yerine getirmediği tespit edilmesi üzerine ruhsat sahibi Osman Kaya tutuklanmıştı.

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