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Karabük'te kız arkadaşının annesini vurdu

Karabük'ün Yenice ilçesinde sevdiği kızın annesini tabancayla ayaklarından vurarak yaralayan şahıs yakalandı.

İHA | 12.10.2018 - 00:13..
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Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde 28 yaşındaki M.K  isimli zanlı, bir süre öncesi sevdiği kızı evlenmek için ailesinden isteyince ret cevabı aldı.

KIZ ARKADAŞININ ANNESİNE VURDU

Aldığı olumsuz cevap üzerine yanına aldığı ruhsatsız tabancayla sevdiği kızın evinin olduğu alana giden M.K, burada sevdiği kızın annesi G.A. ile karşılaştı. M.K. yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla kız arkadaşının annesini ayaklarından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Jandarma ekipleri M.K.’nın ormanlık alana kaçtığını belirledi. Kısa süre sonra yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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Karabük'te kız arkadaşının annesini vurdu

Karabük'te kız arkadaşının annesini vurdu

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