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Karabük'te köylülerden eylem

Cumayanı köyü sakinleri, köyün içinden geçen karayolunda sık sık kaza olması nedeniyle, yolu ulaşıma kapattı.

08.10.2017 - 17:24
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Çöp kovaları, eski eşyalar, ağaç dalları ve araba lastikleriyle Ankara-Karabük karayolunu ulaşıma kapatan vatandaşlar, Karabük Valisi Kemal Çeber'in gelerek yaşanan trafik kazalarına bir çözüm bulmasını istediklerini belirtti.

KÖYÜLER ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYOR

Jandarmanın ve polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, zaman zaman köylüler kendi aralarında tartıştı. Hasta taşıyan araçların geçişine izin veren köylüler, olay yerine gelen İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya ile görüştü. Ulukaya'nın ikna ettiği vatandaşlar, yaklaşık 2 saatin ardından yolu trafiğe açtı.

Karabük'te köylülerden eylem

DAHA ÖNCE DE KÖYLÜLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İstanbul'dan Karabük'e gelen Yunus Y. yönetimindeki 34 VS 0184 plakalı otomobil, dün Cumayanı köyü yakınlarında bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Hamleci'ye (8) çarpmış, ağır yaralanan çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmüştü.

Karabük'te köylülerden eylem

Köylüler, sık sık trafik kazalarının yaşandığı yolu, aynı gerekçe ile 15 Temmuz 2015 ve 12 Kasım 2012'de de trafiğe kapatmıştı.

Karabük'te köylülerden eylem

Karabük'te köylülerden eylem

Karabük'te köylülerden eylem

Karabük'te köylülerden eylem

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