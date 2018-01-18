taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.593
USD
3,8189
EURO
4,6609
ALTIN
162,86
PETR
69,5200

Karabük'te meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı

Karabük'te kavşakta iki otomobilin çarpışması sonrası bir otomobil takla attı. Kazada her iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

İHA | 18.01.2018 - 04:23..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Karabük'teki Naval Kavşağı'nda Resul K. idaresindeki 06 L 2984 plakalı otomobil ile Safranbolu istikametinden gelmekte olan Onur B. idaresindeki O6 HKT 56 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Resul K. idaresindeki otomobil takla atarak ters döndü.

Karabük'te meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı


KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kazada Resul K. ile yanında bulunan Özgür Ç. ve Berkay O. ile diğer araçta bulunan sürücü Onur B. ile yanında bulunan Vildan A., Elif Sena Y., Gizem S ve Sümeyye A. yaralandı. Takla atan araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Medikar Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'te meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı VİDEO


Karabük'te meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı


BENZİN VE GAZ SIZINTISI YAŞANDI

Bu sırada ters dönen otomobilden benzin ve gaz sızıntısı nedeniyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri olası bir tehlikeye karşı araca su sıktı.
Kazada yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, otomobiller çekici yardımı olay yerinden kaldırıldı.

Karabük'te meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

207
İtalya'da bir hakim başörtüsü olan avukatı salondan kovdu

İtalya'da bir hakim başörtüsü olan avukatı salondan kovdu

52
ABD göçmenlerin yardım paketlerini imha etti

ABD göçmenlerin yardım paketlerini imha etti

9
Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

54
Çorlu'da kaçak etlere el konuldu

Çorlu'da kaçak etlere el konuldu

11
Novak Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Novak Trabzonspor için İstanbul'a geldi

10
Trump: Rusya bize yardım etmiyor

Trump: Rusya bize yardım etmiyor

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM