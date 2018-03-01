Karabük'te okulun çatısı uçtu

İstanbul için gece saatlerinde görüleceği belirtilen kar yağışı başladı.

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Fransa'da öğrencilerin yardım ettiği sığınmacılara baskın

Fransa polisi, öğrenciler tarafından Paris'te boş bir binaya yerleştirilen 25 sığınmacıya operasyon yaptı.