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Karabük'te okulun çatısı uçtu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan fırtınada, bir okulun çatısının bir kısmı uçtu.

İHA | 01.03.2018 - 00:52..
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Esentepe Mahallesi Köşk Sokak'ta bulunan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Spor Salonu'nun çatısı fırtına nedeniyle zarar gördü. Çatının uçan sacları elektrik tellerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan elektrik tellerinde patlama meydana geldi.

Karabük'te okulun çatısı uçtu

HASAR OLUŞAN APARTMAN BOŞALTILDI

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, Türkiye Elektrik Dağıtım (TEDAŞ) ekiplerine haber verdi.Bölgeye gelen TEDAŞ ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan Esentepe Mahallesi Camialtı Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısına yanındaki 7 katlı inşaatın duvarı yıkıldı.

Hasar oluşan apartmanın üst katları güvenlik nedeniyle polis ekiplerince boşaltıldı.

Karabük'te okulun çatısı uçtu

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