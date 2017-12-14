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Karabük'te öldürülen yaşlı adamın katilleri yakalandı

Karabük'te 89 yaşındaki adamın evine temizliğe giden dayı ve yeğenin yaşlı adamı öldürdüğü tespit edildi.

DHA | 14.12.2017 - 20:55..
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Geçen pazar günü, Karabük Mahallesi Kardeş Sokak'ta yaşayan emekli terzi Recep Serdar'ın yalnız yaşadığı evinin ışıklarının iki gündür yandığını fark eden komşuları, yakınlarına haber verdi.

YAŞLI ADAM EVDE ÖLDÜRÜLDÜ

Gelen Serdar'ın ismi öğrenilemeyen torunu, kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye girdi, dedesini kanlar içinde salonda yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Recep Serdar'ın boynuna ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde yapılan incelemede, herhangi bir şeyin çalınmadığı tespit edildi.

EVE TEMİZLİĞE GELEN DAYI-YEĞEN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Recep Serdar'ın evine en son Sibel H. ile dayısı Alaattin K.'nın geldiği saptandı. Yapılan çalışmalar sonucu Sibel H., merkeze bağlı Cumayanı Köyü'nde gözaltına alındı.

Karabük'te öldürülen yaşlı adamın katilleri yakalandı

CÜZDANDAKİ PARAYI ÇALINCA KAVGA ÇIKTI

Emniyete götürülen Sibel H., ifadesinde cinayeti itiraf etti. Sibel H., temizlik için gittikleri evde dayısı Alaattin K.'nın Recep Serdar'ın cüzdanından bir miktar para çaldığını, yaşlı adamın da fark edince tartışma çıktığını söyledi.

ÖLDÜRDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Sibel H., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kendisinin de mutfaktan kaptığı bıçakla Recep Serdar'ı boynundan bıçakladığını ifade etti. Dayısı Alaattin K. da yere düşen yaşlı adamı, yanındaki bıçakla boynundan ve karnından bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından da birlikte kanı temizlediklerini iddia etti.

Karabük'te öldürülen yaşlı adamın katilleri yakalandı

TUTUKLANDILAR

Polis, Alaattin K.'nın cinayetin ardından karıştığı bir hırsızlık olayında ayağını kırdığını ve hastanede olduğunu tespit etti.

Tedavisinin ardından Alaattin K. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dayı- yeğen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karabük'te öldürülen yaşlı adamın katilleri yakalandı

CİNAYETİN ARDINDAN HIRSIZLIK YAPARKEN AYAĞINI KIRDI

Adliyenin arka kapısından çıkarılan Alaattin K., gazetecilerin cinayeti niçin işledin sorusunu, ''Benim haberim yok. Ayağım ise gittiğim hırsızlık olayında oldu" diye yanıtladı.

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