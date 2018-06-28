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Karabük'te otomobil 100 metrelik kanyona devrildi

Karabük'te 100 metre derinlikteki Bulak Kanyon'una devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

AA | 28.06.2018 - 19:22..
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Karabük'ten Safranbolu istikametine giden Mecbure Kırımlı'nın (40) kullandığı 42 M 6085 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Alparslan Türkeş Kanyon Köprü mevkisinde Bulak Kanyonu'na devrildi.

EKİPLER ZOR ULAŞTI

Kazada yaralanan sürücü, otomobil içinde sıkıştı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis, 112 Acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri, 100 metreye yakın derinlikteki otomobile güçlükle ulaştı.

Karabük'te otomobil 100 metrelik kanyona devrildi

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda çıkartılan Kırımlı, özel bir hastaneye götürüldü.

Kırımlı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Karabük'te otomobil 100 metrelik kanyona devrildi

Karabük'te otomobil 100 metrelik kanyona devrildi

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