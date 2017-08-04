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Karabük'te silahlı kavga: 15 yaralı

Karabük Cumayanı Köyü'nde iki ailenin kavgasında av tüfeğinden açılan ateşle 15 kişi yaralandı.

04.08.2017 - 18:22
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karabük

 

Cumayanı Köyü'nde komşu ve aynı zamanda dünür olan Şaban Gergen ve Bülent Aşık, Ankara'daki yakınlarının kavga etmelerini konuşurken tartışmaya başladı. Tartışma tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

15 KİŞİ YARALANDI

Aralarında kavgayı ayırmaya çalışan Fuat Gergen, Bülent Aşık, Mustafa Aşık, Sevgi Aşık, Canser Aşık, Ömer Kalkancı, Meral Kalkancı, Yasin Bozkurt, Arif Eper, Dilek Eper, Yusuf Atay, Metin Gül, Hüseyin Türe, Nursel Külbare ve Gülseren Sarıkaya'nın da olduğu 15 kişi yaralandı.

Karabük'te silahlı kavga: 15 yaralı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar özel araçlarla ve haber verilmesiyle gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı.

Karabük'te silahlı kavga: 15 yaralı

"SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ"

Hastaneye gelen köy muhtarı Bilal Bozkurt, "Olay iki aile arasında oluyor. Bunlar aynı zamanda dünür. Aralarında şimdiye kadar hiçbir şey olmadı. Sözlü bir tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş. Saçma ile hafif yaralanmalar var. Hayati tehlikesi olan yok. Benim oğlum da kavgayı ayırmak isterken yaralanmış'' dedi.

Karabük'te silahlı kavga: 15 yaralı

Karabük'te silahlı kavga: 15 yaralı

Karabük'te silahlı kavga: 15 yaralı

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