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Karabük'te şüpheli ölüm

Safranbolu ilçesinde bir kişi evinde eşi tarafından ölü olarak bulundu.

AA | 29.12.2016 - 06:04
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Esentepe Mahallesi Orman Sokak'ta oturan Havva Çınar iş çıkışında eve geldiğinde 30 yaşındaki eşi İsmail Çınar'ı odada hareketsiz şekilde dizlerine kapanmış olarak buldu. Eşine seslenmesine rağmen cevap alamayan genç kadın durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Çınar'ın öldüğünü belirleyerek, polis ekiplerine haber verdi.

Karabük'te şüpheli ölüm

Polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Çınar'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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