taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8380
EURO
4,5171
ALTIN
154,14
PETR
63,3100

Karabük'te yalnız yaşadığı evde öldürüldü

Karabük'teki evinde yalnız yaşayan 89 yaşındaki Recep Serdar, evinde ölü olarak bulundu.

DHA | 11.12.2017 - 01:36..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yalnız yaşayan 89 yaşındaki Recep Serdar'ın evinde iki gün boyunca ışıkların yanmaması üzerine komşuları şüphelendi. Serdar'ın yakınlarını araması üzerine, torunu eve geldi. Yedek anahtarla içeri giren torun, dedesini kanlar içinde salonda yerde buldu.

Karabük'te yalnız yaşadığı evde öldürüldü

EKİPLER GELDİĞİNDE ÖLMÜŞTÜ

Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaşlı adamın boynuna ve karnına aldığı bıçak darbesiyle öldüğünü belirledi. Polis, ev ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Odaların dağıtılmamış olduğu, herhangi bir hırsızlık ibaresine rastlanılmadı. Recep Serdar'ın cesedi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te yalnız yaşadığı evde öldürüldü

İlginizi Çekebilir
Nusaybin'deki 4 bölgede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Mardin’in Nusaybin ilçesindeki Taşköy, Kaleli, Yakınca ve Güzelsu kırsalında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Türkiye'den Irak'a iş birliği devam edecek mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın DEAŞ ile mücadelesini tebrik etti. Yayımlanan mesajda, Türkiye-Irak iş birliğinin DEAŞ mücadelesi sonrasında da devam edeceği belirtildi.
Yaralılara yardım etmek isterken kazada hayatını kaybetti
Manisa'da otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralılara yardım etmek isterken hayatını kaybetti.
Kadıköy'de çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Kadıköy'de bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En İyi YouTuber Enes Batur

En İyi YouTuber Enes Batur

65
Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

10
Nobel Ödülleri İsveç'te sahiplerini buldu

Nobel Ödülleri İsveç'te sahiplerini buldu

3
Karabük'te yalnız yaşadığı evde öldürüldü

Karabük'te yalnız yaşadığı evde öldürüldü

2
Bakan Yayman: ABD'den sonra ikinci sıradayız

Bakan Yayman: ABD'den sonra ikinci sıradayız

4
Nusaybin'deki 4 bölgede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Nusaybin'deki 4 bölgede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM