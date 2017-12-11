Karabük'te yalnız yaşadığı evde öldürüldü

Yalnız yaşayan 89 yaşındaki Recep Serdar'ın evinde iki gün boyunca ışıkların yanmaması üzerine komşuları şüphelendi. Serdar'ın yakınlarını araması üzerine, torunu eve geldi. Yedek anahtarla içeri giren torun, dedesini kanlar içinde salonda yerde buldu.

EKİPLER GELDİĞİNDE ÖLMÜŞTÜ

Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaşlı adamın boynuna ve karnına aldığı bıçak darbesiyle öldüğünü belirledi. Polis, ev ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Odaların dağıtılmamış olduğu, herhangi bir hırsızlık ibaresine rastlanılmadı. Recep Serdar'ın cesedi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.