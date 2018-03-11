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Yerli silah isimleri Karabük cadde ve sokaklarında

Safranbolu Belediyesi'nce, sınırlarına yeni dahil edilen cadde ve sokakların isimleri, TSK tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli silahların isimleriyle değiştirildi.

DHA | 11.03.2018 - 12:55..
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Safranbolu Belediye Meclisi'nce alınan kararla Bostanbükü köyünden belediye sınırlarına alınan mahallelerdeki cadde ve sokaklara, Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli silahların isimleri verildi.

Yıldız Caddesi'nin adı Zeytin Dalı Caddesi, Cami Sokak'ın adı Atak Sokak, Değirmen Sokak'ın adı Cirit Sokak, Kaya Sokak'ın adı Altay Sokak, Lale Sokak'ın adı Bayraktar Sokak, Vatan Sokak'ın adı ise Anka Sokak olarak yeniden isimlendirildi. Karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Yerli silah isimleri Karabük cadde ve sokaklarında

"MİLLİ SİLAHLARIMIZDAN ESİNLENDİK"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, belediye sınırlarına dahil olan mahallelerin cadde ve sokaklarının isimlerinin Zeytin Dalı Harekatı’ndan esinlenilerek, değiştirildiğini söyledi.

Harekatta kullanılan yerli silahların isimlerinin verildiğini kaydeden Ürkmezer, “Safranbolu Belediye Meclisi'nin aldığı kararla mevzuat gereği Bostanbükü köyü sınırları içindeyken daha sonradan Safranbolu Belediyesi Musalla Mahallesi'ne dahil edilen mükerrer cadde ve sokak isimlerinin Safranbolu merkezi dahilindeki bazı mahalle ve cadde isimleri ile aynı olması nedeniyle değiştirildi. Bu isimler de Zeytin Dalı Operasyonu'ndan ve milli silahlarımızdan esinlenerek verildi.” diye konuştu.

Yerli silah isimleri Karabük cadde ve sokaklarında

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