Karabük'teki DEAŞ operasyonu

Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalarda, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen yabancı uyruklu A.S.F.F, O.S.O.K. ve K.Y.A.A'yı, düzenlenen operasyonla yakaladı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden A.S.F.F. ve O.S.O.K. hakkında sınır dışı kararı verilirken, K.Y.A.A. savcılıkça serbest bırakıldı.