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Karabük'teki DEAŞ operasyonu

DEAŞ üyesi oldukları öne sürülerek gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si hakkında sınır dışı kararı verilip biri serbest bırakıldı.

AA | 19.02.2018 - 18:08..
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Karabük'teki DEAŞ operasyonu

Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalarda, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen yabancı uyruklu A.S.F.F, O.S.O.K. ve K.Y.A.A'yı, düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden A.S.F.F. ve O.S.O.K. hakkında sınır dışı kararı verilirken, K.Y.A.A. savcılıkça serbest bırakıldı.

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