Karabük'teki KYK yurdundan 15 Temmuz mesajı

ABD Başkanı Trump, başlattığı ticaret savaşının ardından kendisine misilleme yapanları düşman ilan etti.

Trump AB'yi de düşman olarak görüyor

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Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak'ta 15 Temmuz etkinlikleri

Terör bölgesi olarak bilinen yerlerde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi. Yapılan törenlerde ise hiçbir terör faaliyeti izine rastlanmadı.