taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.898
USD
4,8469
EURO
5,6661
ALTIN
193,81
PETR
74,9200

Karabük'teki KYK yurdundan 15 Temmuz mesajı

Karabük Asiye Hatun Yurdu'nda kalan öğrenciler, 15 Temmuz nedeniyle dalarının ışıklarının bazılarını açık bırakarak "R.T.E" yazdı.

AA | 16.07.2018 - 04:16..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu  Karabük Asiye Hatun Yurdu'nda kalan öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla odalarının ışıklarının bazılarını açık bırakarak "R.T.E" yazdı.

Karabük'teki KYK yurdundan 15 Temmuz mesajı

1 SAAT BOYUNCA ŞEHİTLERİ ANDILAR

Karabük Üniversitesi kampüsü içinde bulunan ve 3 bloktan oluşan yurtta kalan öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine oda ışıklarıyla katkıda bulundu.

Oda ışıklarının bir bölümünü açık bırakan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş harfleri olan "R.T.E" yazsını oluşturdu.

Yaklaşık bir saat boyunca süren etkinlikte öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerini andı.

Karabük'teki KYK yurdundan 15 Temmuz mesajı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz Destanı'ndan 2 yıl sonra selalar yükseldi

15 Temmuz Destanı'ndan 2 yıl sonra selalar yükseldi

130
İki yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı

İki yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı

14
Ebru Özkan Türkiye'ye geldi

Ebru Özkan Türkiye'ye geldi

10
Trump AB'yi de düşman olarak görüyor

Trump AB'yi de düşman olarak görüyor

13
Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak'ta 15 Temmuz etkinlikleri

Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak'ta 15 Temmuz etkinlikleri

15
Dev finalde Ankaragücü pankartı dikkat çekti

Dev finalde Ankaragücü pankartı dikkat çekti

14
Yabancı öğrenciler Balıkesir'deki 15 Temmuz etkinliklerinde

Yabancı öğrenciler Balıkesir'deki 15 Temmuz etkinliklerinde

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM