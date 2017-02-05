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Karaburun'daki balıkçı barınağının misafiri Akdeniz foku

İzmir Karaburun'daki balıkçı barınağında daha önce deniz botuna çıkan Akdeniz foku bu kez de teknede dinlendi.

05.02.2017 - 17:11
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Karaburun Limanı'nda gece balıkçı teknesinde dinlenen fokun, sağlıklı olduğu gözlemlendi. Akdeniz fokunun ilçede görülmesi, Karaburunluları sevindirdi.

"BESLEMEK TEMBELLİĞE İTEBİLİR"

İlçe Belediye Meclis Üyesi Özhan Ünal, fokun ilçede görülmesinin sahilin temizliğinin göstergesi olduğunu belirterek, "Beslemek istiyoruz ama yetkililer 'Başının çaresine bakar, yüzyıllardır bu sahillerde bizler olmadan yaşadılar. Yanlış beslenme, hazır yiyecek tembelliğe itebilir' dedi. Bunun için biz de rahatsız etmeden sadece izliyoruz." dedi.

Karaburun'daki balıkçı barınağının misafiri Akdeniz foku

RAHATSIZLIĞI YOK

Saipaltı Balıkçı Barınağı'nda çarşamba günü bir bota çıkan Akdeniz fokunun hamile ya da hasta olabileceğini düşünen balıkçılar, durumu Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırmaları Grubu yetkililerine bildirmişti. Akdeniz fokunda tedaviyi gerektirecek durumun bulunmadığı ve rahatsız edilmemesi gerektiği belirtilmişti.

Karaburun'daki balıkçı barınağının misafiri Akdeniz foku

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