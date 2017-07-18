Karacabey'de 185 bin liraya tay satıldı

Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde bulunan harada bu kez de Malatya'da yetiştirilen Arap yarış tayları satışa çıkartıldı. Toplam 72 taydan 60'ının satıldığı açık artırmalarda TİGEM 2 milyon 375 bin lira gelir elde etti.

EV FİYATINA SATILDI

Açık artırmada 'Tatarkan' isimli tay Muharrem Can tarafından 185 bin liraya satın alındı.

'Tekalp' isimli tayın 110 bin liraya Mozaik Tarım A.Ş.'ye satıldığı açık artırmada Boral Tan isimli tay ise 105 bin liraya Cezmi Atik tarafından satın alındı.

EN DÜŞÜK TAY 10 BİN TL

Açık artırmada en düşük tay ise 10 bin liraya satıldı. 11 tayın alıcı bulmadığı açık artırmeada 1 tay ın ise satışından vazgeçildi. Karacabey'de geçtiğimiz haziran ayında yapılan açık artırmada, 'Vazgeçilmeyen' ve 'Baba Faruk' adlı iki tay 130'ar bin liradan satılmıştı.













